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Limak Yatırım, Uludağ Elektrik Şirketleri'nin hisselerini satıyor

#Limak Yatırım#Actis#HİSSE SATIŞI
Limak Yatırım, Uludağ Elektrik Şirketlerinin hisselerini satıyor

Limak Yatırım bünyesinde bulunan Uludağ Elektrik Şirketleri'nin (Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ) paylarının tamamının devri için uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis ile hisse satış sözleşmesi imzalandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ bölgesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Aş ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış AŞ'nin ("Uludağ Elektrik Şirketleri") tek hissedarı olan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'nin ("Uluğ") paylarının tamamının sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis'e devri için hisse satış sözleşmesi, dün imzalandı.

Söz konusu hisse devrinin Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayları ve ilgili diğer koşulların tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi öngörülüyor.

DÜNYA ÇAPINDA 18 OFİS

Actis'in, dünya çapında farklı ülkelerde 18 ofisi bulunuyor. Kuruluşundan itibaren yatırımcılarından 24 milyar dolar büyüklüğünde fon katılımı sağlayan Actis, 40 milyonun üzerinde insana hizmet sağlıyor ve şirketin enerji sektöründe 24 gigavatın üzerinde kurulu kapasitesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, yaklaşık 1 yıldan beri İngiliz yatırım fonu Actis ile Uludağ Elektrik’in hisselerinin devri için yaptıkları görüşmeleri tamamladıklarını ve hisse devir sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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"Yapılan bu anlaşmanın, özellikle altyapı yatırımlarında yabancı yatırımcıların Türkiye’nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı için yatırım yapılacak güvenli bir liman olarak görülen ülkemiz ve sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Limak Şirketler Grubu olarak bu satıştan elde edeceğimiz geliri, Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yürütmeyi öngördüğümüz diğer projelerimize yatırmayı düşünüyoruz."

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#Limak Yatırım#Actis#HİSSE SATIŞI