Limak Marash’tan Rusya’ya güneş paneli fabrikası

Toplam yatırım tutarı 285.2 milyon Euro olan tesis Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim fabrikası olacak. Unigreen Energy’nin bir iştiraki olan ve ‘EnCore’ adını taşıyacak yeni fabrika, Rusya’nın Kalningrad’taki Chernyakhovsk’un Sanayi Bölgesi içinde yer alacak. 2022 yılı sonuna doğru üretime geçmesi hedeflenen fabrika 1.3 GW’lık silikon n-type monokristal kütük ve plakanın yanı sıra 1 GW’lık HJT güneş hücresi üretim kapasitesine sahip olacak. Bu fabrikada üretilecek güneş panelleri son dönemde yüksek talep gören ve verimliliği çok yüksek HJT teknolojisi ile üretilecek. HJT, fotovoltaik panel pazarındaki en gelişmiş ve potansiyeli en yüksek teknoloji olarak gösteriliyor. Şu anda verimliliği yüzde 24 civarında olan HJT’nin önümüzdeki yıllarda verimliliğinin yüzde 25’e çıkması bekleniyor.

Fabrikada üretilecek güneş panellerinin önemli bölümü ise Avrupa, Asya-Pasifik ve diğer yerleri de içeren deniz aşırı bölgelere ihraç edilecek. EnCore ve Limak Marash arasında imzalanan kontrata göre fabrika, Mart 2023 tarihinde tamamlanacak. Anahtar teslimi olarak yapılan anlaşmaya göre fabrikanın nihai dizaynı, bürokratik süreçler ve tüm elektromekanik çalışmalar da Limak Marash tarafından yapılacak. Toplam 7 hektarlık alan üzerinde inşa edilecek tesis iletişim altyapısı ile birlikte 14 binadan meydana gelecek.

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