Limak Enerji'den 'Enerji Danışmanı' uygulaması

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de faaliyet gösteren ve yaklaşık 5 milyon vatandaşa hizmet veren Limak Enerji, tüketicilerine enerji tasarrufu konusunda ipuçları verdiği 'Enerji Danışmanım' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timleri, evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapıyor. Ziyaret sırasında elektronik aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor.

Tim, ziyaret ettiği yerlerde enerji tasarrufu ve verimliliği sağlamak için gerçekleştirilecek önlemlerle ilgili bir kontrol listesi üzerinden ilerliyor. Böylece ziyaretlerde kullanıcıların mevcut durumunu görmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda kullanıcılara özel olarak, sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayacakları gösteriliyor. Proje ile tüm Türkiye’de pek çok ev ve iş yerine ulaşılarak, tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

YÜZDE 20 TASARRUF SAĞLANIYOR

Timin ziyaret ettiği bir markette klima, market içerisinde personel ihtiyacı amaçlı kullanılan küçük ev aletleri gibi elektronik cihazların ve yiyecek, içecek dolaplarının doğru kullanım ve konumlandırmalarının nasıl yapılması gerektiği, ısıtma ve soğutma sistemlerinde tasarrufun nasıl yapılabileceği, aydınlatmaların doğru seçimi gibi konularda bilgiler verildi. Proje kapsamında marketin son elektrik faturası incelendi ve alınacak önlemlerle ayda ve yılda ne kadar tasarruf edilebileceği söylendi. Seçilen örnek işletmede, elektrik faturası 2 bin 31 lira iken, verilen enerjik tüyolarla faturalarını bin 625 liraya kadar düşürmeleri sağlandı. Böylece iş yeri sahibi, ayda yüzde 20 tasarruf sağlayarak, yılda da yaklaşık 5 bin liraya varan bir tutarı tasarruf edecek.

'ENERJİ DANIŞMANIMIZ ELEKTRİK TASARRUFU İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK YAPIYOR'

Projenin detaylarını anlatan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Projemiz kapsamında farklı enerji tüketim gruplarındaki kullanıcılarımızı tek tek ziyaret ederek, elektrikli cihazların kullanımları, nasıl tasarruf ve verimlilik sağlanacağı hakkında bilgiler veriyoruz. Aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüketim değerlerine bakıyoruz. Enerji danışmanlarımız elektronik cihazların tasarruf sağlanacak şekilde, doğru kullanımına ilişkin danışmanlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

Tasarruf tüyoları da veren Aytac, "Esnaflarımız, soğuk yiyecek dolaplarını dış hava sıcaklığının fazla olduğu dönemlerde enerji sarfiyatını artıracağı için süpermarket önüne konumlandırmak yerine, market içerisinde uygun alanlarda konumlandırarak ciddi tutarlarda tasarruf edebilirler. Esnaflarımız enerji izleme ve yönetim sistemi kullanarak da daha profesyonel olarak enerji kullanımlarını yönetebilir, işletme giderlerini azaltabilirler. Verimli ve kontrollü kullanım ile havalandırma sistemlerinde yüzde 13, içecek dolaplarında yüzde 10, aydınlatma ve priz kontrolü ile de yüzde 3 oranında tasarruf sağlayabilirler. Esnafımız enerji yönetim sistemlerini kullanarak, enerjilerini toplamda yüzde 26 oranında daha verimli ve tasarruflu kullanabilecekler" dedi.

ENERJİ DANIŞMANIM İLE ELEKTRİĞİNİZİ TASARRUFLU KULLANIN

Enerji Danışmanım Projesi kapsamında şirketin özel olarak hazırladığı web sayfasında da elektronik aletlerin ne kadar enerji tüketimi yaptığı uygulamalı olarak gösteriliyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar, kendi konut ve iş yerlerinde ne kadar enerji tükettiğini hesaplayarak, kendilerinin enerji danışmanı olabiliyor.

Vatandaşlar, 'www.limakuludag.com.tr 'adresi üzerinden Enerji Danışmanım sayfasına ulaşarak, evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini 'kwh' cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar. Evde kullanılan tüm cihazlar için bu değerler girildiğinde, ortaya aylık fatura tutarı çıkıyor. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorlar.