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Limak Çimento’dan karbon-nötr yakıt sözü

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#Limak Çimento#Limak#Ankara
Limak Çimento’dan karbon-nötr yakıt sözü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 07:00

Limak Çimento ve Fransa merkezli Air Liquide, Türkiye’de çimento sektöründe karbon sıfır üretime geçilmesi için yeşil hidrojen ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla stratejik ortaklık kurdu.

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Hidrojen karışımlı ilk yakıt beslemesi, Limak’ın Ankara’daki çimento fabrikasında gerçekleştirildi.

Limak Çimento’nun, Polatlı Anka fabrikasında gerçekleştirilen test fazında, hidrojen karışımlı yakıt çimento döner fırınında başarıyla test edildi. Türkiye çimento sektöründe bir ilk olan projede, test yakıtı olarak Air Liquide tarafından sağlanan ve gelecekte yeşil hidrojene dönüştürülebilecek ‘gri hidrojen’ kullanıldı. Bu sayede Türkiye’de ilk kez hidrojen karışımlı yüzde 50 iklim-nötr bir yakıt karışımı test edildi. Uygulama aynı zamanda çimento döner fırın ana brülörü yerine giriş yanma odasına hidrojen içerikli karbon nötr yakıt beslemesi yönü ile de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uygulama Limak Anka Çimento fabrikasının tüm fırın sistemi için kalıcı olarak kullanıldığında, karbon bazlı kömür ve benzeri fosil yakıtların kullanımına kıyasla yıllık 180 bin ton karbon emisyonu düşümü sağlanacak.

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#Limak Çimento#Limak#Ankara

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