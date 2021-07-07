Lima Lojistik Kurucu Ortağı Çelik: Pandemiden ürün çeşitliliği sağlayarak çıktık

Vedat Çelik, “Avrupa otomotiv trafiğini ihracat ve ithalat yönlü hareketlendirmek için İtalya Milano’da ofis açtık. Halen müşterilerimize havayolu, denizyolu, karayolu, fuar lojistiği, proje taşımaları ve uluslararası hızlı kurye taşımacılığı alanlarında hizmet veriyoruz. Proje yatırımlarımız çerçevesinde; demiryolu alanında ipekyolu ithalat hattında ve intermodal alanında da Avrupa ihracat ithalat hatlarında hizmet vermeye başladık” diye konuştu. Hava kargo taşımacılığında başta otomotiv sektörü olmak üzere tekstil, yaş meyve sebze ve medikal sektörlerindeki önemli kuruluşlarla yaptıkları anlaşmaların büyümelerine katkı sağladığını söyleyen Vedat Çelik, “Dünyanın neresinde üretilirse üretilsin tüm otomotiv yedek parçaları, kumaşlar, gıda ürünleri, medikal malzemeler ve her sektörün ihtiyaç duyabileceği üretim malzemeleri 24 saatten daha kısa bir sürede müşterilerimize ithalat ve ihracat servislerimizle ulaşıyor” dedi.



HAREKET BEKLİYORUZ

Koronavirüs salgınının sivil havacılık sektörüne etkilerini değerlendiren Çelik, pandemi etkisiyle hava kargo taşımacılığının ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını belirtti. Çelik, “Lima olarak, salgın kaynaklı kriz durumundan hava kargoda taşıdığımız ürünlerin çeşitliliğini geliştirerek çıkabildik. Medikal sağlık ürün taşımalarıyla krizin olumsuz etkilerini hafifletebildik. Pandeminin bir süre daha dünya ekonomisine etki etmeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Yılın son çeyreğiyle birlikte normalleşme sürecine geçilmesini ve tüm dünya ticaretinde hareketlenme olmasını umuyoruz” diye konuştu.

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