‘Liderler Zirvesi’nde gündem yeşil enerji

Dünya çok yakın zamanda çevre, iklim ve enerji konularını daha yüksek sesle ve kararlılıkla konuşmaya başlayacak. Bu konuda en önemli tetikleyicilerden biri de hükümet liderlerinin bir araya geleceği, 22-23 nisan günlerinde düzenlenecek olan iklim temalı liderler zirvesi olacak. ABD Başkanı Joe Biden öncülüğünde gerçekleşecek çevrimiçi zirve son bir yılda uluslararası olarak düzenlenen en önemli etkinlik olarak görülüyor. Kritik zirveye 40’ın üzerinde hükümet lideri katılacak. Biden’ın zirveye davet ettiği önemli isimlerden biri de Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol.

TUTARSIZLIK VAR

Birol, zirvede dünya liderlerine iklim krizini, temiz enerji teknolojilerini ve karbonsuzlaşma hedefleri ile ilgili gelişmeleri anlatıp alınması gereken acil adımları paylaşacak. Dev zirve öncesinde Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Birol, “Bu zirve bizim için Paris İklim Anlaşması’ından sonra en önemli etkinlik olacak. Dünya liderlerine sesleneceğiz. Burada en önemli şey tutarsızlık... Ülkelerin iklim konusunda daha önce verdiği taahhütlerle şu anki gerçekleşmeler arasında dağlar kadar fark var. Önce bunu düzeltmemiz şart. Temiz enerji yatırımları önümüzdeki on yılda 3 katına çıkacak ve milyonlarca yeni istihdam yaratacak. Aynı zamanda geleceğin modern ekonomilerinin de zeminini oluşturacak” diye konuştu.

YENİLENEBİLİR YETMEDİ

ABD’nin zirvede dünyayı ilgilendiren önemli kararları da açıklayacağını söyleyen Birol, “Ekonomiler salgının ilk etkilerini üzerinden attıktan sonra bir büyüme eğilimine girdi. Bu beraberinde çok büyük bir enerji talebini ortaya çıkardı. Son yıllarda yenilenebilir enerji çok hızlı büyümesine rağmen bu artışı tek başına karşılayamadı ve dünya kömüre yüklendi. Maalesef küresel karbon emisyonları bu yıl tarihteki en büyük ikinci yükselişini yaşayacak ama gelecek için tek seçeneğimiz daha az emisyon daha çok yeşil enerji” şeklinde konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN 2025 ÖNEMLİ

Dünyada enerji konusunda dönüşüm için yeterli sermayenin olduğunu söyleyen Fatih Birol, “Çok mütevazi bir bütçe ile gerçekleşebilecek bir dönüşüm. Ülkelerin bunu yapacak güçleri var. Bu dönüşümü en fazla hızlandıracak gelişmelerden biri de elektrikli araçlar oalcak. Şimdi maliyet biraz fazla gibi ama 2025 kırılma noktası olacak. Maliyetler eski tip araçlarla kafa kafaya gelmeye başlayacak. ABD 500 bin şarj noktası için harekete geçti. Tüm dünyada bu gelişmeler hızlanacak” diye konuştu.

Fatih Birol, geçtiğimiz günlerde ABD’nin iklim elçisi John Kerry ile bir araya gelerek sıfır emisyon hedefi için atılması gereken adımları konuşmuştu.

ULUSLARARASI ORTAK HEDEF

Karbon emisyonlarındaki rekor artışın önüne geçmek için artık dünya liderlerinin net adımlarla harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Fatih Birol, “Siyasi liderler artık elle tutulur iklim ve enerji politikalarını ortaya koymak zorunda. Bu sadece bir iki ülke ile mümkün değil. Zirve’nin de vurgusu bu olacak. Büyük bir işbirliği şart. En büyük ortak hedeflerden birinin ortaya çıkması gerekiyor. ABD öncülüğünde ülkeler yeni taahdütler verecek” ifadelerini kullandı.

DEV TEŞVİK PAKETLERİ

ABD Başkanı Biden’nın dünya ekonomilerini yakından ilgilendiren kararları olacağını açıklayan Fatih Birol, “İşte bu nokta çok belirleyici. Ülkelerin pandemi sonrasındaki ekonomik toparlanma için ortaya koyacakları teşvik paketleri mutlaka yeşil teşvikler içermeli. Buna ilk ABD başlatacak. 3 trilyon dolarlık teşvik paketinin çok büyük kısmını yeşil teşvik mekanizmaları, finasman araçları oluşturcak. Diğer ülkelerin de bunu takip etmesi bekleniyor” dedi.

YENİ REKABET ALANI: TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİSİ

Dünyada yeni gündem maddesinin yenilenebilir enerji, hidrojen ve temiz enerji teknolojileri oalcağını belirten Fatih Birol, “Ülkeler nasıl akıllı telefon üretiminde bir rekabete girdiyse şimdi de yeni rekabet alanı temiz enerji teknolojileri. Ülkeler bu alanda hem rekabet hem işbirliği içerisinde olacak. Özellikle hidrojen konusunda. ABD, AB, Çin ve Japonya çok önemli hazırlıklar yapıyor. Bu teknolojilere şimdiden büyük fonlar ayırıyor” şeklinde konuştu.

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