Lidar ve yapay zekâ
VOLVO Cars’ın 2022 yılında tanıtılacak olan XC90 modelinin tamamen elektrikli versiyonu, standart olarak; Luminar tarafından geliştirilen Lidar teknolojisi ve Nvidia Drive Orin Yonga Sistemi tarafından desteklenen otonom sürüş bilgisayarı dahil olmak üzere ileri teknoloji sensörlerle donatılacak.
Volvo Cars, çarpışma önleme teknolojisinin yeni nesli için; yeni donanımı, Volvo, Zenseact ve Luminar yazılımlarıyla birleştirerek, bu yeni güvenlik paketiyle ölümleri ve kazaları bir bütün olarak azaltmayı hedefliyor. CEO Håkan Samuelsson, “Volvo Cars, güvenlik konusunda her zaman öncüydü, bu böyle olmaya devam edecek ve bundan sonra araç güvenliğinin bir sonraki seviyesini tanımlayacak” dedi.