Lidar ve yapay zekâ

Volvo Cars, çarpışma önleme teknolojisinin yeni nesli için; yeni donanımı, Volvo, Zenseact ve Luminar yazılımlarıyla birleştirerek, bu yeni güvenlik paketiyle ölümleri ve kazaları bir bütün olarak azaltmayı hedefliyor. CEO Håkan Samuelsson, “Volvo Cars, güvenlik konusunda her zaman öncüydü, bu böyle olmaya devam edecek ve bundan sonra araç güvenliğinin bir sonraki seviyesini tanımlayacak” dedi.

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