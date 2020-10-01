Libyalı 200 iş adamı ve bürokrattan Türkiye'ye ekonomi çıkarması

Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komitenin Başkanı ve Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied başkanlığındaki heyet, 15-16 Ekim'de Pullman Otel'de gerçekleştirilecek Libya-Türkiye Ticaret Platformu'nda, Türkiye'den üst düzey siyasetçi, bürokrat ve iş adamıyla bir araya gelecek.

Libya Ticaret Odaları Birliği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) öncülüğünde Libya Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenecek etkinlik, El Dawlia ve ICF Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek.

Her sektörden iş adamlarının yanı sıra; Libya'nın en önde gelen kamu şirketleri de organizasyona temsilcileri ile katılacak. İki gün sürecek ve ikili iş görüşmeleri ile ciddi ticaret hacmi oluşturması beklenen organizasyona Libya'dan 200'den fazla, Türkiye'den de 100'e yakın üretici ve ihracatçı katılacak.

TÜRK İŞ ADAMLARINA YATIRIM ÇAĞRISI



Mohammad Abdul Karim Raied, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin ve imzalanan altyapı projelerinin büyüklüğünün 10 milyar dolara kadar ulaştığını belirterek, Türk müteahhitlerin Libya'da bugüne kadar üslendiği projelerin büyüklüğünün ise 28 milyar doları aştığını söyledi.

Geçen yıl Türkiye'den 1,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiklerini dile getiren Raied, ülkede yaşanan iç karışıklıklar sonrası ikili ticaret hacmindeki kayıplardan bahsetti.

Raied, Libya'da yaşanan gelişmelerin ülke ekonomisinde istikrarsızlığa neden olduğunu, petrol ihracatında sıkıntılar yaşandığını kaydederek, "Tüm engellere rağmen, özel sektör bu tür zorlukların üstesinden gelmeye devam ediyor ve çoğu durumda pazar ihtiyaçlarına cevap vermek için problem çözme modunda faaliyet gösteriyor." dedi.

İstanbul'a Libya'nın telekom şirketlerinin yanı sıra, elektrik kurumunun, Sosyal Ekonomik Kalkınma Fonu'nun, ODAC ve LIDCO gibi üst düzey altyapı geliştirme firmalarının ve kamuya ait bazı tanınmış devlet teşebbüsleri ve kurumların katılacağını dile getiren Raied, şu bilgileri verdi:

"Tüm sektörlerden Türk şirketlerini de ekimdeki toplantılara katılmaya ve Libyalı meslektaşları ile olası ve potansiyel anlaşmalar ve sonraki yatırımlar ile ilgili görüşmeler yapmaya davet ediyoruz. Altyapı geliştirme, konut ve gayrimenkul gibi sektörlerin yanı sıra sanayi sektörünün temsilcilerini özellikle aramızda görmek istiyoruz. Libya'nın yeniden yapılanma çabasına katkı sunması için Türk şirketlerini ülkemize davet ediyoruz."

"TÜRK ŞİRKETLER İÇİN GÜVENİ YENİDEN TESİS ETMEK İSTİYORUZ"



Mohammad Abdul Karim Raied, ikili iş görüşmelerine katılacak Libyalı şirketlerin çok sayıda sektörü temsil ettiğine dikkati çekerek, "Temel hedeflerimizden birisi de koşullar uygun hale gelir gelmez Türk şirketlerinin Libya'daki faaliyetlerine yeniden başlaması için ihtiyaç duyulan güveni yeniden tesis etmek olacaktır." dedi.

Türkiye'den ithalatın Libya'nın mal ve hizmet pazarlarına önemli katkı sağladığını vurgulayan Raied, "Türk firmalarıyla iş yapmanın görece kolaylığı ve rahat prosedürler, bu tür ticaret alışverişini kolaylaştırmada önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, Türk mallarının yeterince kaliteli olması, belirli pazar segmentlerinde çok daha düşük kalitedeki yüksek talep gören Çin mallarının yerini almıştır." diye konuştu.

LİBYA, 10 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA KAPI AÇABİLİR



DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'ya ihracatın ocak-ağustos döneminde pandemi nedeniyle 937 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, son çeyrekte toparlanmanın sürmesi halinde 2020'yi geçen yıla yakın seviyelerde bitirebileceklerini söyledi.

Sektörlerdeki yatırımları doğru kullanmaları halinde Libya'ya ve Libya üzerinden Afrika'ya 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebileceklerini dile getiren Karanfil, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke arasındaki iş birliklerinin gerçekleştirilmesi, iş anlaşmalarının kesintiye uğramadan devam etmesi, Libya'nın sürdürülebilir kalkınma politikasını yeniden elde etmesi açısından da son derece önemli. Türk iş insanlarının gittikleri her yeri ihya eden ve kazan-kazan anlayışına sahip bir iş kültürleri vardır. Libya topraklarında da bu durum söz konusu. Buradaki ihtiyacı ve imkanları görmezden gelemeyiz. İş dünyası olarak karşılıklı stratejik ve doğru adımlar atıldığı takdirde Libya'nın çok daha fazla gelişeceğine ve ilerleyeceğine inancımız tamdır."

LİBYA'NIN KARAR VERİCİLERİ PANDEMİYE RAĞMEN İSTANBUL'A GELİYOR



ICF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Akpınar, organizasyonun, 110 milyar dolar milli hasılaya sahip Libya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesine ve dostluğun pekişmesine katkı sunacağını söyledi.

Organizasyonda yüz yüze (B2B) görüşmelerle Libya coğrafyasının ihtiyacı olan yatırımların hayata geçeceğini ümit ettiklerini dile getiren Akpınar, "Libya'ya ihracat ve yatırım yapmak isteyen iş insanlarımıza net ve hızlı yanıtlar Libya Türkiye Ticaret Platformu aracılığıyla ülkenin önde gelen iş insanlarınca verilecek." diye konuştu.