Libya’da sorunlar anlaşmayla çözülecek

Türk firmaların Libya’da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, heyetler arası görüşme sonrası mutabakat zaptına imza attı.

YOL GÖSTERİCİ

Yakın geçmişte Türk firmalarınca Libya’da üstlenilen bazı müteahhitlik projelerinin yarıda kaldığını, bazı firmaların alacaklarını tahsil edemediğini anlatan Pekcan, “Bugün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz. İmzaladığımız belge firmalarımız ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğindedir” dedi.

KALICI ÇÖZÜM

“Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle beraber firmalarımızı ellerindeki tüm bilgi ve belgelerle Libya’daki işveren idarelere başvurmalarını ve imzalanan metin uyarınca görüşmelere başlamalarını beklemekteyiz” diyen Pekcan şöyle devam etti: “Bu görüşmelerde, hak ediş alacaklarından, avans ödemelerine; teminat mektuplarından, makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlara; fiyat artışlarından, projelerin devam edip etmemesine; devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların ele alınıp, kalıcı bir çözüm elde edilmesini bekliyoruz.” Bakan Taher Jehaimi ise 16 milyar dolar büyüklüğünde 184 proje başlatacaklarını belirterek, “Türk firmalarına güveniyoruz, ve bizimle gerçek bir ortak olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

19 MİLYAR DOLARLIK PROJE YARIM KALDI

TÜRKİYE Müteahhitler Birliği’nin Başkanı Mithat Yenigün, Libya’da 2011 yılı şubat ayında başlayan iç karışıklık sırasında Türk müteahhitlik firmalarının Türkiye’ye geri dönmek zorunda kaldığını hatırlattı. Yenigün, “Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olan 100’ü aşkın firmanın, Libya’daki yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar dolar. Tahsil edilmemiş hakediş alacakları yaklaşık 1 milyar dolar, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı 1.7 milyar dolar, tahmini makine, ekipman vb. envanter ile diğer zararlar toplamı ise 1.3 milyar dolar civarında” dedi.