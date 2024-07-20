Libya Bingazi’de DRI tesisleri kuracak

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Tosyalı ve Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) arasında yapılan anlaşma ile iki grup, güçlerini birleştirerek Libya Bingazi’de Tosyalı-SULB adında yepyeni bir şirket kurdu. Proje kapsamında toplamda 8.1 milyon ton kapasiteli DRI tesisleri kurulacak.

NİTELİKLİ ÇELİK

Yapılan tören sonrasında açıklamalarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Büyük bir öngörüyle yıllar önce, öncelikli yatırım coğrafyası olarak belirleyip yatırım yaptığımız Afrika’nın Akdeniz kıyılarındaki yatırımlarımızı her geçen gün daha da büyütüyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Lokal üretimi esas alarak bölgede yaptığımız yatırımlarda nitelikli çelik üretimine odaklanarak gittiğimiz ülkelerde katma değer yaratan, istihdam, kalkınma ve refahı esas alan bir anlayışla sadece ekonomik değil çevresel ve toplumsal anlamda da olumlu etki yaratıyoruz. Zemin etütleri ve mühendislik çalışmalarını tamamladığımız ve önümüzdeki günlerde inşaat ve montajların başlayacağı bu yeni kompleks ile nitelikli çelik üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi Libya Bingazi’ye taşımaktan büyük bir memnuniyet duyacağız” diye konuştu.

DOĞRU HAMLE

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Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Gadalla ise Bingazi’nin sanayileşmesi ve çelik sektörünün geliştirilmesi için çok önemli bir adımı Tosyalı ile ortaklık kurarak gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Gadalla, “Attığımız imzalar hem iki grubun geleceğe doğru büyük bir hamle yapmasını hem de Libya Bingazi ve Türkiye’nin ekonomik anlamda da yakınlaşmasını sağlayacaktır. Dünya çelik üretimi liginde Libya Bingazi’nin de önemli bir oyuncu olarak yer almasını sağlayacak bu yatırım, yeşil çelik ve dekarbonizasyon açısından da özel bir yere sahip olacak” dedi.