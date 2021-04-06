LG artık akıllı telefon üretmeyecek

Şirket, elektrikli araba, akıllı ev, robotik ve yapay zekâ alanlarına yönelmek için 31 Temmuz itibariyle akıllı telefon üretimini ve satışını durduracak. Telefonlar geçen sene LG’nin satışlarının yüzde 8.2’sini oluştururken, şirket kısa dönemde gelir kaybı beklese de uzun dönemde finansal olarak daha iyi bir durumda olmayı hedefliyor. LG’den yapılan açıklamada, bu sayede araba parçası üretimlerinin güçlendirilebileceği ve altıncı nesil ağ sistemleri ve kameralar gibi yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanılacağı vurgulandı.

HİSSELER YÜKSELDİ



Şirketin hisseleri duyuru sonrasında yüzde 4.1 yükselirken iştiraklerinden LG Display’in hissesi de yüzde 6.3 yükseldi. Android işletim sisteminde öncülerden olan LG, Google’ın sahibi Alphabet ile Nexus akıllı telefonlarının üretimi üzerine çalışıyordu. LG Electronics, elektrikli araç parçası üretme işini Kanadalı Magna International ile bir anlaşma imzalayarak yeni bir ortak girişime dönüştürmeyi planladığını belirtmişti. Ortak girişim, Kore ve Çin’deki fabrikalarda elektrikli motorlar, akım dönüştürücüler ve elektrikli sürüş sistemleri üretecek. LG Group, elektrikli araç bataryası üretmek için Endonezya ile de 9.8 milyar dolarlık yatırım mutabakat beyannamesi imzalamıştı.

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