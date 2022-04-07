Levent’teki 1000 yeni konuta 82 bin ön talep

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Emlak Konut GYO’nun eski polis lojmanları arazisi için düzenlediği hasılat paylaşım ihalesini kazanan firma, burada satış değeri 3.1 milyar lira olan bir proje geliştirecek. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması planlanan ‘Dap Yeni Levent’ projesi hakkında bilgi veren DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 103 bin metrekare arazinin 53 bin metrekaresinde konut geliştireceklerini, 50 bin metrekarenin ise yeşil alan ve okul olacağını dile getirdi.



MERKEZİ KONUM

Yaklaşık 1000 bağımsız birim inşa edilmesi planlanan proje için 82 bin ön talep aldıklarını belirten Ziya Yılmaz, projenin hem konumu hem de yeşil alanları ile öne çıkacağını dile getirdi. Yılmaz, “Üç futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana sahip olan Yeni Levent projesi, geniş bahçe, teras ve balkonlar, yüksek tavanlı salonlar, özel sosyal donatılar ve 50 dönüm koru alanı ile dikkat çekecek. İstanbul’un en önemli akslarından Büyükdere Caddesi, Levent, Etiler, Şişli gibi köklü semtlerin kesişme noktasında yer alan proje, İstanbul’un iki yakasını bir araya getiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün merkezinde olmasıyla da öne çıkıyor” dedi.

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Pandemiyle birlikte tüketicilerin beklentilerinin değiştiğini belirten Yılmaz, yeni dönem ihtiyaçları göz önünde bulundurarak 2 yıl önce ‘sağlıklı ev’ konseptini geliştirdiklerini söyledi. Binlerce tüketicinin görüşlerini alarak bu kriteri belirlediklerini dile getiren Yılmaz, “Sağlıklı ev kriterleri doğrultusunda yatay mimaride, yeşile yakın, mümküse bahçeli, değilse balkon ve teraslı konutlar inşa ediyoruz. Çekmeköy ve Nişantaşı projelerimizde bunlar uygulandı. Şimdi sıra Yeni Levent projesinde. Ayrıca yeni projemizde lüksü doğayla buluşturan, şehirde country konseptini sektörümüze kazandırdık” ifadelerini kullandı.

‘SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇIK’

PANDEMİ döneminin getirdiği zorluklara rağmen 3. projeye başladıklarına dikkat çeken Ziya Yılmaz, bundan sonrası için de sektör adına umutlu. Koronavirüs salgının konut sektörü için milat olduğunu ve artık yeni dönem beklentilerine göre üretim yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, “Sektörün önü tarihte hiç olmadığı kadar açık, yeter ki iyi etütlerle iyi işler yapalım” şeklinde konuştu. Emtia fiyatlarının etkisiyle inşaat maliyetlerinin ciddi oranda arttığını söyleyen Ziya Yılmaz, bugün satışta olan konut fiyatlarının alıcılar için avantajlı olduğunu, önümüzdeki dönemde fiyat artışının süreceğini ekledi.

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5 MADDEDE YENİ STANDARTLAR

YENİ projelerinde uyguladıkları ‘şehirde country yaşam standartlarını’ 5 maddede sıralayan Ziya Yılmaz şunları söyledi:



- “Bu konseptte evler yeşilliklerle çevrili, doğayla nefes alan, az katlı ve sağlıklı ev kriterlerine uygun şekilde tasarlanmalı.



- Şehrin merkezinde bir semtte yer almalı.



- Doğayı ve şehri; kültür, sanat, moda ve eğlenceyle harmanlamalı.

- Merkezi iş alanları ve finans dünyası ile iç içe olmalı.



- Yürüme mesafesinde tüm ihtiyaçları sunmalı.”