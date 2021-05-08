Levent Çakıroğlu: Yatırımlara aralıksız devam

2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mücadelede bir yılı geride bırakırken, salgının küresel çaptaki etkilerini birçok alanda hissetmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu sürece rağmen 2021’in ilk çeyreğinde başarılı sonuçlar elde ettik. Yatırımlarımızı aralıksız sürdürerek, 2.6 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirdik.

Böylece son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 43.3 milyar TL’ye ulaştı. Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri, çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik zincirimiz, dijital yetkinliklerimiz ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansımızla üretmeye ve değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

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