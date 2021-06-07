MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriLetonyalı Bakan'dan ziyaret... Türkiye'nin ilk uçan arabasına büyük ilgi!
GeriEkonomi Letonyalı Bakan'dan ziyaret... Türkiye'nin ilk uçan arabasına büyük ilgi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.06.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Letonyalı Bakan'dan ziyaret... Türkiye'nin ilk uçan arabasına büyük ilgi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Letonyalı Bakan'dan ziyaret... Türkiye'nin ilk uçan arabasına büyük ilgi!

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks​​​​​​​, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ni ziyaret etti. Baykar Genel Müdürü Bayraktar, heyete milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis Pabriks ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ziyarette Bakan Pabriks'e, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan, ziyaretinde Türkiye'nin ilk uçan arabası olan Cezeri'yi de ilgiyle inceledi.

Savunma sanayisi TCG Anadoluyu göreve hazırlıyor
Savunma sanayisi TCG Anadolu'yu göreve hazırlıyor

Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, SİHA Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşma geçen ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Türkiye, ilk defa NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları ve yer veri terminalleri yer alacak.

Türk SİHAlarına övgü Türkiyeye statü ve prestij kattı
Türk SİHA'larına övgü! 'Türkiye'ye statü ve prestij kattı'

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi