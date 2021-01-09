‘LeShow İstanbul Fuarı’ açılışa hazırlanıyor

Uluslararası LeShow İstanbul Fuarı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Fuarımız deri ve dış giyim moda sektörünün Covid-19 pandemisi kaynaklı küresel ekonomik kriz sonrası döneme başarılı geçişi için can suyu ve katalizör görevi görecek çok önemli bir uluslararası ticari platform olacaktır.

‘Mix & Match’ moda fuarı konseptiyle Avrasya bölgesinin prestijli dış giyim moda fuarları arasında yer alan 3. LeShow İstanbul-2021 fuarı; seçkin katılımcı markalarına ilaveten, desteğini aldığı saygın uluslararası sektör kuruluşlarıyla, hem sektörün uluslararası marka bilinirliği ve gücünü yükseltmekte hem de iştirakçi sponsor, katılımcı firma ve moda tasarımcılarına özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey-Orta Asya bölgesel pazarlarının kilit sektörel girişimcileriyle yeni ve verimli uluslararası iş birliktelikleri ile hacimli ticaret imkânları sunmaktadır. İlki 2019 yılında gerçekleştirilen LeShow İstanbul fuarı, geçen iki yıllık süreçte özellikle yabancı katılımcı ve profesyonel ziyaretçi sayıları bazında gösterdiği başarılı ve sürekli yükselen performansıyla, 2021 yılında Ticaret Bakanlığı’nca desteklenecek sektörel nitelikli uluslararası yurtiçi fuarlar listesine alınmıştır.”