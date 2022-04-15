‘Leon’ kavgasını mahkeme çözdü

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‘Tescilli tasarımımız çalındı’ diyerek mahkemenin yolunu tutan Numaş AŞ haklı bulundu. Davaya konu sehpaların toplatılmasına karar veren mahkeme, tazminat ödenmesine hükmetti. Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre, bir asra yakın geçmişi bulunan Numaş Nurettin Usta AŞ avukatları, 4 yıl önce mahkemenin yolunu tuttu. Davalı konumda ise Sivaslı iş insanı Göksel Aras yer aldı.

‘HAKSIZ REKABET VAR’

Numaş avukatlarının iddiası, ‘tasarım haklarına tecavüz’ ve ‘haksız rekabete yol açıldığı’ yönündeydi. Dava dilekçesinde Numaş’a ait tescilli tasarımlar olan ‘Leon’ isimli sehpalarının taklit edildiği önü sürüldü. Şirket avukatları, anılan ürünler için toplatma kararı verilmesini ve davalı tarafın tazminat ödenmesini talep etti. Aras’ın avukatları ise, davaya konu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, mahkemenin ret’ yönünde karar verilmesini istedi.

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O SEHPALARA İMHA KARARI

Mahkeme, tarafların savunma ve taleplerini aldıktan sonra kararını verdi. Numaş AŞ’nin davasının kısmen kabulüne karar veren mahkeme, ‘Leon’ adı verilen sehpaların toplatılması ve haksız rekabete yol açılmaması için imhasına karar verdi. Mahkeme, davalı Göksel Aras’ın 2.450 TL maddi, 2.500 TL de manevi tazminat ödemesine karar verdi. Karara ilişkin görüşlerini almak istediğimiz Numaş AŞ ile Aras’ın avukatlarından ise dönüş olmadı.