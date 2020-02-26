Latinlerin Türkiye’ye ilgisi THY’yi uçurdu

Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye son dönemlerde gelişler rekor düzeyde artarken, Türk Hava Yolları da bu pazarda 2019 yılında yüzde 85,8 doluluk oranları ile uçtu. THY, Latin ülkelerine uçuşlarda bir önceki yıla göre yüzde 18,4 artışla 477 bin 275 yolcu taşıdı. Geçtiğimiz ay ise 1,8 puan artışı ile doluluk oranları yüzde 88,8'e yükseldi. Bu pazarda geçtiğimiz ay THY, yüzde 25,7 artış ile 48 bin yolcu taşırken, gelen yoğun yolcu talepleri sonrası Meksika seferlerini de artırma kararı aldı.

YOĞUN TALEP ALINCA SEFER ARTIRDI

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Meksika seferlerine başlayan ve 15 saat 15 dakikalık Meksika seferiyle de en uzun uçuşuna imza atan THY özellikle bu hatta yoğun transfer yolcu talebi aldı.Dıştan dışa uçan yolcuların sayısının artması üzerine THY, haftada 3 frekans olarak yapan İstanbul- Mexico City-Cancun-İstanbul seferlerini, 8 Haziran 2020 tarihi itibarıyla haftada 4 frekans olarak uygulayacak.

HEDEF YILDA 100 BİN YOLCU TAŞIMAK

THY’nin hedefi de Meksika hatttında yılda 100 bin yolcu taşımak. Meksika hatlarında ortalama haftada 1800 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları’nın direkt seferlere başlamasının iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıması bekleniyor. Meksika'ya Türkiye’nin ihracatında başlıca ürünler; otomobiller, mücevherat, otomotiv yedek parçaları, fındık, kamyon-kamyonet, demir-çelik profiller ile teller olurken, ülkeye 2018 yılında ihracat yüzde 36 artarak 600,4 milyon dolara çıkmıştı. Dünyanın en büyük 13’üncü ihracatçısı ve ithalatçısı konumunda olan Meksika ile Türkiye arasında otomotiv, elektrikli cihazlar, enerji, makine, iletken kablolar, motor parçaları, plastik, demir çelik, tıbbi cihazlar, kağıt, organik kimyasallar ve mücevher gibi birçok sektörde fırsatlar olabileceği belirtiliyor.