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Lastikçilerde ‘kış’ mesaisi

#Kış Lastiği#Lastik Değişimi#Ticari Araç
Lastikçilerde ‘kış’ mesaisi

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulamaya giren ‘kış lastiği takma zorunluluğu’ Ordu’daki lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

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Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, bugünden (1 Aralık) itibaren uygulamaya girdi. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise 846 TL para cezası uygulanacak.

Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Ticari araçlarda zorunlu olan ancak hususi araçlarda da can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek.

Soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarıyor.

Lastikçilerde ‘kış’ mesaisi

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“KIŞ LASTİKLERİ FREN MESAFELERİNİ CİDDİ ORANDA KISALTIYOR”

Ordu’da bir lastik firmasında görevli olan Namık Günaydın, haftalar öncesinden başlayan yoğunluğun kış sezonunun girmesi ile birlikte arttığını belirterek, “Şuanda kış sezonuna girdik, yazlık lastiklerin kışlıklar ile değişimleri başladı. Yaklaşık 3 haftadır yoğunluk var. Kış lastikleri güvenlik açısından çok önemli. Yol tutuşu ve hakimiyetin sürücüde olması açısından lastiklerin kış aylarında kış lastiği olması gerekiyor. Kış lastikleri karlı havada güzel sonuç veriyor ancak vakumlu olan kış lastikleri buzlu havalarda daha emniyetli bir sürüş sağlıyor. Bu da güvenliği ön plana çıkartıyor, fren mesafeleri lastik lastikleri göre çok daha fazla kısalıyor” dedi.

Lastikçilerde ‘kış’ mesaisi

“LASTİKLERİN RUTUBETSİZ ORTAMDA SAKLANMASI GEREKİYOR”

Araçtan sökülen ve sonraki sezonda kullanılacak olan lastiklerin doğru koşullarda saklanması gerektiğini de ifade eden Günaydın, “Lastiklerin poşetli ve ağzı açık bir şekilde saklanması gerekiyor. Bizim tercihimiz üst üste konulması ve rutubetsiz bir ortamda saklanması. Lastikler, yazlık ve kışlık olarak kullanıldığı zaman lastiklerin omuz ve yanak kısımlarında çatlamalar olmadığı sürece sürücüler rahat bir şekilde kullanabilir. Vatandaşlarımız da artık lastiklerin üretim tarihleri konusunda bilinçlendi” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise kış lastiklerinin hem mal hem de can güvenliği açısından önemli olduğuna değinerek, tüm sürücülerin bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini söylediler.

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Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
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#Kış Lastiği#Lastik Değişimi#Ticari Araç

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