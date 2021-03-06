Lastik satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

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