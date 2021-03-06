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Lastik satın alınacaktır
Karacabey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce lastik mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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