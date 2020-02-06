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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

Lagarde'dan istikrar açıklaması

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Lagarde'dan istikrar açıklaması

ECB Başkanı Christine Lagarde "Euro bölgesi ekonomisi istikrar işaretleri gösteriyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, euro bölgesindeki büyümenin ılımlı olmaya devam ettiğini ancak geçici istikrar işaretleri gösterdiğini belirterek, euro bölgesi ekonomisinin durumuna yönelik daha önceki açıklamalarını büyük ölçüde tekrarladı.

Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ilişkiler komitesinde konuşan Lagarde, "Küresel ekonomik ortamı çevreleyen belirsizlikler yüksek kalmaya devam ederken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleriyle ilgili olanlar azalıyor" dedi.

Lagarde "Bununla birlikte, diğer riskler hala devam ediyor veya - koronavirüsün etkisinin yarattığı belirsizlik yeni bir endişe kaynağı" dedi.

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