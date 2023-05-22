Lagarde'dan ABD itirafı: Felaket olur

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Ekonomik sıkıntıdan kurtulamayan ABD'de bir de borçlanma tavanı sorunları ortaya çıkınca dünya ekonomileri olumsuz etkilenmeye başladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'li siyasetçilerin borçlanma tavanı konusundaki çözümsüzlüğü halletmeleri gerektiğini söyleedi.

ABD ekonomisinin büyüklüğüne nazaran temerrüt durumunda kalmasını yorumlayan Lagarde "Eğer ABD temerrüde düşer ise, bu hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi için felaket bir gelişme olur" ifadesini kullandı.

Lagarde "Liderlerin ortak konsensusa varacaklarına güveniyorum, aksi takdirde bizi çok negatif gelişmelerin içine sokarlar" dedi.