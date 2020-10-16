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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Lagarde: Salgın sürerse ECB daha çok desteğe hazır

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Lagarde: Salgın sürerse ECB daha çok desteğe hazır
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin tüm araç cephaneliğiyle koronavirüs pandemisiyle başa çıkmaya hazır olduğunu yineledi.

CNBC’nin düzenlediği bir tartışma programında konuşan Lagarde, Covid-19 pandemisini "inanılmaz bir kriz" diye nitelendirdi ve Avrupa’nın krize bugüne kadar verdiği tepkinin "uygun" olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte Avrupa kıtasının potansiyel bir ikinci dalga ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Lagarde, buna nedenle, "En iyisi, finansal harcamaları da artırarak, bu durum karşısında doğru politikalar uyguladığımızdan emin olmalıyız" diye uyardı.

Lagarde, "Hazırız; bugüne kadar çok şey yaptık ve daha fazlasına ihtiyaç duyulursa, durum kötüleşirse, gerekli olanı yapacağız" diye ekledi.

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