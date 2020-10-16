Lagarde: Salgın sürerse ECB daha çok desteğe hazır

CNBC’nin düzenlediği bir tartışma programında konuşan Lagarde, Covid-19 pandemisini "inanılmaz bir kriz" diye nitelendirdi ve Avrupa’nın krize bugüne kadar verdiği tepkinin "uygun" olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte Avrupa kıtasının potansiyel bir ikinci dalga ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Lagarde, buna nedenle, "En iyisi, finansal harcamaları da artırarak, bu durum karşısında doğru politikalar uyguladığımızdan emin olmalıyız" diye uyardı.

Lagarde, "Hazırız; bugüne kadar çok şey yaptık ve daha fazlasına ihtiyaç duyulursa, durum kötüleşirse, gerekli olanı yapacağız" diye ekledi.