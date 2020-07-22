Lagarde: Pandemi sonrasının ekonomisini öngörmek zor

Washington Post’un sorularını yanıtlayan Lagarde, "Bizi sarsan sert zorluklar, bu kez bizi avlamak üzere geri gelecekler" diye uyardı.

ECB’nin iklim değişikliğinin nasıl geliştiğini incelemesi gerektiğini vurgulayan Lagarde, iklim değişikliğindeki, ECB politikalarını etkileyecek potansiyel risklerin belirlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Lagarde, dünyanın "daha yeşil, daha esnek ve öncekinden daha fazla yakınlığa sahip" ekonomiye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.