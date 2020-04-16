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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Lagarde: ECB ekonomiyi desteklemek için gerekli her şeyi yapacak

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Lagarde: ECB ekonomiyi desteklemek için gerekli her şeyi yapacak
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin, Euro Bölgesi ekonomisinin, son yılların en derin kriziyle başa çıkabilmesi için, gereken her şeyi yapacağını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Uluslararası Para ve Finans Komitesi’ne yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi ve onun ekonomik etkileriyle mücadele edebilmek için uluslararası işbirliği ve dayanışmanın da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Lagarde konuşmasında, Euro Bölgesi ekonomisinde "büyük bir daralma" beklediğini ve en azından başlangıçta enflasyonun düşmesini beklediğine de işaret etti ve ekledi:

"Euro bölgesinde, son anket sonuçları başta olmak üzere açıklanan son ekonomik veriler, daha önce benzeri görülmemiş düşüşler göstermeye başladı ve istihdam piyasalarının hızla bozulmasının yanı sıra euro bölgesinde üretimde büyük bir daralmaya işaret ediyor."

 

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