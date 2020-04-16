Lagarde: ECB ekonomiyi desteklemek için gerekli her şeyi yapacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Uluslararası Para ve Finans Komitesi’ne yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi ve onun ekonomik etkileriyle mücadele edebilmek için uluslararası işbirliği ve dayanışmanın da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Lagarde konuşmasında, Euro Bölgesi ekonomisinde "büyük bir daralma" beklediğini ve en azından başlangıçta enflasyonun düşmesini beklediğine de işaret etti ve ekledi:

"Euro bölgesinde, son anket sonuçları başta olmak üzere açıklanan son ekonomik veriler, daha önce benzeri görülmemiş düşüşler göstermeye başladı ve istihdam piyasalarının hızla bozulmasının yanı sıra euro bölgesinde üretimde büyük bir daralmaya işaret ediyor."