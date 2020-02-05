MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriLagarde: ECB coronavirüs belirsizliklerini yakından izliyor
GeriEkonomi Lagarde: ECB coronavirüs belirsizliklerini yakından izliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 16:47,Son Güncelleme:/

Lagarde: ECB coronavirüs belirsizliklerini yakından izliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lagarde: ECB coronavirüs belirsizliklerini yakından izliyor
Ekim ayında Avrupa Merkez Bankası Başkanı olan Christine Lagarde ise 2019’da bir sıra atlayarak ikinciliğe yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin Çin’den tüm dünyaya yayılan ölümcül coronavirüs salgınından kaynaklanan belirsizlikleri yakından izlediğini söyledi.

Paris’teki bir toplantıda Avrupa ekonomisinin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin konuşan Lagarde, tam ticaret savaşlarının yatıştığı bir dönemde coronavirüsün yeni bir belirsizlik tabakası oluşturduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"Biz de, bu risklerin nasıl geliştiğini ve ekonomiye ilişkin merkez senaryomuza nasıl girdiğini yakından izlemeye devam ediyoruz."

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ölümcül coronavirüs salgınını engellemenin kritik aşamaya yükseldiği uyarısı yaptı.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, ülke genelindeki tüm sağlı otoritelerinin coronavirüs ilgi ilgili gelişmelere ilişkin merkezi çok net bir şekilde ve tam zamanında yapmaları çağrısı da yapan Xi, aynı zamanda salgını engelleme çalışmalarının da kararlılık içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle