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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 12:27 | Son Güncelleme:

Lagarde: Düşük enflasyon yeni zorluklar yaratıyor

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Lagarde: Düşük enflasyon yeni zorluklar yaratıyor
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, düşük enflasyon ortamının, politika yapıcılar için, Covid-19 pandemisinin neden olduğu kriz sürecinde enflasyon hedeflerine nasıl ulaşılacağına ilişkin yeni sorunlar yarattığına dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ayrıca, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde piyasa bazlı ölçütlerin dikkate değer ölçüde düştüğüne de dikkat çekti ve ilgili hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece politikaların genişlemeci niteliğini koruması gerektiğinin altını çizdi.

Lagarde, "Enflasyon beklentilerini desteklemek için, bu konudaki amacımızın kamu tarafından da simetrik olarak algılanmasını sağlamalıyız" dedi ve ekledi:

"Para politikası, ancak hedeflerimizin hizmet ettiğimiz insanlar tarafından gerçekten anlaşılıp paylaşıldığından emin olursak inandırıcı olabilir."

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