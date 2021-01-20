KYK memur alımı başvurusu için bugün son gün! GSB KYK personel alımı başvuru ekranı

KYK personel alımı başvuruları 4 Ocak’ta başladı. Adaylar işlemlerini 20 Ocak günü saat 17:00’ye kadar yapabilecekler. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacak. İşte KYK memur alımı başvuruları hakkında detaylar

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BUGÜN SONA ERİYOR

KYK personel alımı başvuruları 20 Ocak saat 17:00'de sona erecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar işlemlerini basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.