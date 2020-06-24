KYK kredi erteleme başvurusu nasıl yapılır? KYK borç erteleme E-Devlet ekranı!

KYK kredi borcu erteleme süreci birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Okuldan mezun olan pek çok kişinin merakla araştırdığı süreçlerden birisi olan KYK kredi erteleme süreci, müdürlüklere gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden çözümlenebiliyor. Peki, KYK kredi erteleme başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?

KYK borç erteleme başvurusu, E-Devlet üzerinden şifre ile kolayca gerçekleştirilebiliyor. E-Devlet sistemine TC Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü/ Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu” sayfasına giriş yapacak olan vatandaşlar, aşağıdaki adımları takip edecek;

Hizmeti açtığınızda daha önce yaptığınız bir kredi geri ödeme erteleme başvurunuz bulunmuyor ise aşağıdaki uyarı görüntülenecektir.

Daha önce yapılmış bir erteleme başvurunuz bulunmuyor, ancak erteleme başvurusu yapmak istiyorsanız aşağıdaki ekrandan “Yeni Başvuru” düğmesini tıklayarak kredi geri ödeme erteleme başvurusu yapabilirsiniz.

“Yeni Başvuru” düğmesini tıkladığınızda aşağıdaki form açılır. Formdaki iletişim bilgileri alanı e-Devlet Kapısı profilinizde doğrulanmış cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres bilgileriniz ile doldurulmuş olarak görüntülenecektir.



İkinci adımda ise, “Borç Erteleme Talep Türü”nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;



 İşsizlik Sebebiyle

 Askerlik Sebebiyle

 Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve “İleri” düğmesini tıklamanız gerekmektedir.

“İşsizlik Sebebiyle” seçeneğini tıkladığınızda aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

“Askerlik Sebebiyle” seçeneğini tıkladığınızda aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.



Asker bilgisi bulunmuyor ise, aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.



“Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle” seçeneğini tıkladığınızda aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

Yüksek Lisans/ Doktora öğrencilik bilgisi bulunmuyor ise aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

Borç erteleme talebinde bulunabileceğiniz herhangi bir öğrenim/ katkı kredi bilginiz bulunmuyor ise aşağıdaki bilgi mesajı görüntülenecektir.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı durumunda borç ertelemesi yapılamamaktadır.

 Öğrenim/ katkı kredi borç ödemesi aksatılmış ve borçta gecikme zammı oluşmuşsa,

 Borç ödeme başlangıç tarihi askerlik terhis tarihinden sonra ise,

 Borç ödeme henüz başlamamış ise(borç başlangıç tarihi olan aydan 1 ay önceki aydan itibaren talepte bulunabilir.),

 Borç hesaplaması henüz yapılmamış ise veya kişi kredi almaya devam ediyor ise,

 Kişinin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile kredi ilişiği kesilmiş ise,

Bu durumlara ilişkin ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.

Öğrenim/ katkı kredisi borcu geri ödemesi ertelenebilir durumda ise aşağıdaki ekran görüntülenecektir.

“Başvur” düğmesini tıklayarak kredi borcu geri ödeme erteleme başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.



Başvuru işleminiz başarı ile tamamlanır ise aşağıdaki ekran görüntülenir. Başvurunuzun durumunu yine bu hizmet ile takip edebilirsiniz.

Başvurunuz kurum tarafından değerlendirilecektir.

Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda aşağıdaki ekranda bulunduğu haliyle “Açıklama” alanında olumsuz sonuçlanma sebebini görebilirsiniz.