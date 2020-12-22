KYK kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? GİB KYK borç yapılandırma başvuru ekranı

2020 KYK borç yapılandırma ekranı, borcu olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından KYK öğrenim kredisi ve SGK borçları da dahil olmak üzere pek çok alanda borç kalemi yapılandırma kapsamında yer alabilecek. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. KYK borç yapılandırma başvurusunun gerçekleşeceği İnteraktif Vergi Dairesi'nin online sitesine 24 saat boyunca erişim sağlanacak.

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti.

Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor. Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında “7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.

İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirterek, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak.

İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek." ifadelerini kullandı.