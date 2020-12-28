KYK kartları bu yıl evlere teslim edildi

Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Öğrencilerimizin merakla bekledikleri ilk ödemelerini de yıl bitmeden almalarını sağlamak için tüm süreçlerimiz hazır. T.C. kimlik numarasına göre belirlenecek ödeme takvimi doğrultusunda ödemeler, tüm kanallarımızdan gerçekleştirilecektir. Ziraat Bankası ATM’lerinin yanı sıra diğer kamu bankalarına ait ATM’lerden de ücretsiz para çekebileceklerdir” dedi.

KARTSIZ ÖDEME SEÇENEĞİ

Bu yıl yeni bir uygulamaya başladıklarını belirten Kırbaş, “Kartı yanında olmayan ya da kart teslimi için belirttikleri adreste bulunamadığından kart teslimi gerçekleşmemiş az sayıda öğrencimiz, ATM’lerinde kartsız işlem menüsünden ilk ödemelerini alabilecekler” ifadelerini kullandı.

3 AYLIK BURS-KREDİ ÖDEMELERİ BUGÜN

2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bu gece ödeniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin TL ödeneceğini açıkladı. TC Kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar 28 Aralık’ta, ‘2’ olanlar 29 Aralık’ta, ‘4’ olanlar 30 Aralık’ta, ‘6 ve 8’ olanlar 31 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.