KYK kartları bu yıl evlere teslim edildi
Üniversitede öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredisi alan tüm öğrencilere yıllardır hizmet veren Ziraat Bankası, bu yıl içinde bulunulan pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak, ilk defa KYK Burs/Kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ‘Bankkart Genç’lerini adreslerinde teslim etti.
Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Öğrencilerimizin merakla bekledikleri ilk ödemelerini de yıl bitmeden almalarını sağlamak için tüm süreçlerimiz hazır. T.C. kimlik numarasına göre belirlenecek ödeme takvimi doğrultusunda ödemeler, tüm kanallarımızdan gerçekleştirilecektir. Ziraat Bankası ATM’lerinin yanı sıra diğer kamu bankalarına ait ATM’lerden de ücretsiz para çekebileceklerdir” dedi.
KARTSIZ ÖDEME SEÇENEĞİ
Bu yıl yeni bir uygulamaya başladıklarını belirten Kırbaş, “Kartı yanında olmayan ya da kart teslimi için belirttikleri adreste bulunamadığından kart teslimi gerçekleşmemiş az sayıda öğrencimiz, ATM’lerinde kartsız işlem menüsünden ilk ödemelerini alabilecekler” ifadelerini kullandı.
3 AYLIK BURS-KREDİ ÖDEMELERİ BUGÜN
2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bu gece ödeniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin TL ödeneceğini açıkladı. TC Kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar 28 Aralık’ta, ‘2’ olanlar 29 Aralık’ta, ‘4’ olanlar 30 Aralık’ta, ‘6 ve 8’ olanlar 31 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.
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