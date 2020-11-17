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KYK borcu yapılandırma ile faiz siliniyor mu? İşte, yayımlanan düzenleme
KYK borcu yapılandırma süreci 7256 sayılı yapılandırma süreci dolayısıyla pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, KYK borcu yapılandırma sürecinde faiz siliniyor mu? Peki, Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre KYK borcu yapılandırma ile faiz siliniyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
KYK borcu yapılandırma işleminde faizler yerine katsayı göz önünde bulundurulacak. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak borçlar yeniden hesaplanacak.
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