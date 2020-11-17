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Ekonomi
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

KYK borcu yapılandırma ile faiz siliniyor mu? İşte, yayımlanan düzenleme

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KYK borcu yapılandırma ile faiz siliniyor mu? İşte, yayımlanan düzenleme
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KYK borcu yapılandırma süreci 7256 sayılı yapılandırma süreci dolayısıyla pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, KYK borcu yapılandırma sürecinde faiz siliniyor mu? Peki, Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre KYK borcu yapılandırma ile faiz siliniyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KYK borcu yapılandırma işleminde faizler yerine katsayı göz önünde bulundurulacak. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak borçlar yeniden hesaplanacak. 

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Vergi borcu yapılandırma başvurusu ekranı Resmi Gazetede yayımlandı...E-Devlet KYK ve SGK yapılandırma ekranı
Vergi borcu yapılandırma başvurusu ekranı! Resmi Gazete'de yayımlandı...E-Devlet KYK ve SGK yapılandırma ekranı
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