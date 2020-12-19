Kuzey Marmara’da son etap açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yerinde gerçekleştireceği açılışa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor. Projenin 56.5 kilometre ana gövde, 11.6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68.1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de bugün itibarıyla hizmete sunulacak. Açılışı yapılacak bu kesimde toplam 3 bin 18 metre uzunluğunda 3 viyadük, 50 köprü, 20 üstgeçit, 15 altgeçit olmak üzere 88 adet büyük sanat yapısı yer alıyor.

Böylece Kuzey Marmara Otoyolu’nun 389.3 kilometrelik bölümü hizmete açılırken yetkililer, “Şehir içi bağlantıyı içeren son 9 kilometrelik bölümü saymazsak Kuzey Marmara Otoyolu tamamlanmış oldu” dediler. İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden katedip, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve Türkiye’nin en önemli karayolu yatırımlarından olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun böylece ana gövdesi tamamlanmış olacak. 389.3 kilometrelik bölümün açılışının ardından projede kalan 9.1 kilometre uzunluğundaki kesimin ise 2021 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesi öngörülüyor.

TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTACAK

Sakarya Nehri üzerinden geçen ve orta açıklığı 110 metre, toplam uzunluğu 260 metre olan dengeli konsol tipi özel yapım bir viyadük bulunuyor. Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantısı yolları ile birleşen otoyolun, mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Otoyolun, artan yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıpları azaltılmasının yanı sıra trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımının önlenmesine önemli katkı yapacağı belirtiliyor.