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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

Otoyolun söz konusu kesimi, 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak. Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak. 

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