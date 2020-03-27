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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 27.03.2020 - 09:00,Son Güncelleme:/

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni ihale

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni ihale
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Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi YİD modeli ihale edilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde bağlantı yolları da dahil olmak üzere Nakkaş-Başakşehir kesimi, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ihale edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ilanına göre, geçici teminat tutarı 25 milyon TL olarak belirlenen ihale, 21 Mayıs'ta yapılacak.

İhale için teklifler, en erken ihale tarihinden bir hafta önce başlamak kaydıyla ihale gününe kadar verilebilecek.

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