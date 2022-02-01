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Kuzey Marmara Otoyolu’na 6.8 milyon liralık ‘kar’ cezası

#Kuzey Marmara Otoyolu#Kar Yağışı#Ceza
Kuzey Marmara Otoyolu’na 6.8 milyon liralık ‘kar’ cezası

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, 24 Ocak’ta yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) bazı kesimlerinin 18 saat trafiğe kapalı olması dolayısıyla işletici şirkete cezası kesti.

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Cengiz, Limak, Kolin ve Kalyon’un işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu’nun Yassıören kavşağında, 24 Ocak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. İstanbul Havalimanı yönünde yol tamamen trafiğe kapanırken, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşmuştu. Yoğun kar nedeniyle de hem yol açma hem de yardım ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük yaşarken, yaklaşık 18 saat boyunca yol trafiğe açılamamıştı. Çok sayıda kişinin 18 saat boyunca yolda mahsur kalması sonrasında Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, söz konusu yolu işleten Kuzey Marmara Otoyol işleticisine 6.8 milyon lira para cezası keserken, şirket sosyal medya hesaplarından o gün yolu kullanan tüm sürücülere ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.

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12 BİN 453 ARAÇ

Hürriyet’e bilgi veren yetkililer, “Büyük üzüntü duyduğumuz, yaşanan doğal afet nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına, kar yağışı sırasında sabırla bekleyen yolcularımızın otoyol geçiş ücretlerini KMO olarak karşılıyoruz. Bu kapsamda 12 bin 453 aracın geçiş ücretini iade ediyoruz” dediler. Yetkililer, toplam iade miktarının ne kadar olduğuna ilişkin sorumuza ise şu aşamada henüz bunun hesaplanamadığını, araçların sınıfına ve kullandıkları yolun kesimine göre hesaplamanın yapılarak, plaka bazında iadenin gerçekleşeceğini bildirdiler.

AFET BOYUTUNDA YAĞIŞ

Kuzey Marmara Otoyolu İşleticisi şirket sosyal medya hesaplarından ise özetle şu açıklamayı yaptı: “24 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli kar yağışı sebebiyle, trafik kazaları olmuş ve yoğun trafikten kaynaklı ulaşımı olumsuz etkileyen olağanüstü bir durum yaşanmıştır. Son yılların en şiddetli kar yağışının düştüğü ve yer yer çok kuvvetli tipinin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu Kesim 1, Kesim 2 ve Kesim 7’yi kapsayan otoyol ağımız boyunca, ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun müdahale gerçekleştirilmiştir. Ancak olumsuz hava koşulları öncesinde; gerek tuz serme gerek solüsyon dökme önlemleri de en üst düzeyde alınmasına rağmen afet boyutuna ulaşan kar yağışı sebebiyle ulaşımda hiç istemeyeceğimiz kesintiler meydana gelmiş, vatandaşlarımız yol üzerinde beklemek zorunda kalmışlardır. Böyle bir mağduriyetin tekrar yaşanmaması için KMO olarak hazırlıklarımızı yeniden gözden geçirerek, alınabilecek yeni tedbirleri titizlikle uygulamayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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YILBAŞINDA DA İADE EDİLMİŞTİ

Yeni yılda geçiş ücretleri zamlanan Osmangazi Köprüsü’nde 31 Aralık gecesi gişeler, 1 Ocak’a on dakika kala kapatılmış, köprüden geçiş yapmaya çalışan ve gişelerde beklemek zorunda kalan araçlardakiler bu duruma büyük tepki göstermişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı’nın talimatı sonrasında 31 Aralık 2021 tarihinde saat 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüden geçiş yapmaya çalışan 623 araç sahibine de ücretleri iade edilmişti.

 

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Kar Yağışı#Ceza

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