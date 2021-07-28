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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Kuzey Akım-2'de boru döşeme tamamlanmak üzere

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Kuzey Akım-2'de boru döşeme tamamlanmak üzere

Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nde boru döşeme işinin yüzde 99'u tamamlandı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nde boru döşeme işini yüzde 99 oranında tamamladığı bildirildi.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, proje kapsamında görev yapan Akademik Çerskiy gemisinin boru döşeme işlerini tamamladığı belirtildi.

Projede görevli Fortuna gemisinin ise faaliyetine devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Böylelikle, Kuzey Akım 2 projesinde boru döşeme işinin yüzde 99'u tamamlandı. Fortuna, projenin son kısmı için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya, 22 Haziran'da aldıkları kararla, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek anlaşmaya varmıştı.

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