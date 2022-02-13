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Kuyumculardan önemli uyarı! İnternetten satışlara dikkat...

#Sevgililer Günü#Altın Alışverişi#Dolandırıcılık
Kuyumculardan önemli uyarı İnternetten satışlara dikkat...

Sevgililer Günü'ne saatler kalmasıyla birlikte kuyumcularda, çiçekçilerde, çikolatacılarda ve hediyelik eşya satan işletmelerde yoğunluk başladı. Kuyumcular pırlanta ve altın alışverişi konusunda vatandaşları uyardı.

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Vatandaşların 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdikleri insanlara en güzel hediyeyi alabilmeleri için çalışmalarını sürdüren işletmelerden biri olan kuyumcular da tezgahlarını pırlanta, altın ve gümüş malzemeden oluşan hediyelik eşyalar ile doldurdu.

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Sevgililer Günü'nde pırlanta alacak vatandaşlar için uyarılarda bulunan kuyumcu Bayram Erdoğan, pırlantada en önemli hususun marka sertifikasının yanında uluslararası bir sertifika bulunmasının olduğunu söyleyerek, “Pırlanta satın alırken, marka sertifikalarının yanında mutlaka uluslararası bir sertifika talep ediniz. Satın almış olduğunu pırlantanın gerçek bir pırlanta mı? Gerçek bir pırlantaysa hangi niceliklere ait olduğunu belirtmektedir. Bunlar uluslararası tarafsız laboratuvardır. Ürünü inceler ve ürünün pırlanta olup olmadığını bize gösterecektir. Bu sertifikamızı mutlaka talep ediniz. Pırlanta satın alırken, iki pırlantayı yan yana koyduğumuzda hangi pırlantanın ışıltısı daha fazla ise o pırlantamız daha iyidir. Bu şu demektir ki; pırlantanın rengi, pırlantanın kesim özellikleri ve nicelikleri çok önemlidir. Ayrıca pırlantanın berraklığı ve parlaklığı da çok önemlidir. Bütün bunlar pırlantanın ışıltısına hizmet etmektedir. Vatandaşlarımız fiyatları aynı olan berraklığı aynı olan 2 pırlanta arasından her zaman için hangisinin uluslararası sertifikası mevcutsa o pırlantayı tercih etmeliler. Bu şekilde doğru ürünün doğru fiyattan almış olacaklardır” ifadelerini kullandı.

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Kuyumculardan önemli uyarı İnternetten satışlara dikkat...

EN ÇOK BAGET TERCİH EDİLİYOR

En çok tercih edilen pırlanta türünün baget olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Pırlanta fiyatları bütün ürünlerde olduğu gibi değişiklik göstermektedir. Gündemde olan modellerimiz baget yüzüğümüz, uluslararası sertifikası bulunan bir baget yüzüğümüz bin 900 TL civarındadır. Eğer ki tektaş yüzük alacaksak, 3 bin 500 TL civarında bir fiyatla başlangıç yapmamız gerekiyor. Daha büyük, 1 karatlık bir tektaş düşünürsek o da 45-50 bin TL civarına denk gelmektedir. Aynı zamanda bagetlerde kolyeler, bileklikler ve küpeler tercih edilmektedir. Bunların fiyatları da yine 5-10 bin TL arasında bir ürün satın alabilir. Son günlerde bir baget trendimiz var. Bütün Türkiye’de baget tercih ediliyor. Tektaşlarda dahi baget tercih edilebiliyor. Daha ziyade baget yüzükler, baget kolyeler veya baget küpeler şeklinde müşterilerimizin tercihleri oluyor. En genç pırlanta 3 milyar yaşındadır. Tabi ki pırlanta da bir taştır. Sevdiklerimize pırlanta bir sevgi ifadesidir, bir duygu ifadesidir. Bütün sevenlerin sevgilerini pırlanta ile taçlandırmalarını diliyorum.”

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İNTERNETTEN ALTIN DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Kırşehir’de kuyumcu Ahmet Durukan, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi internetten altın alışverişi yapan vatandaşları dolandırıcılık konusuna uyardı. Durukan, "Bu piyasada en çok karşılaştığımız olay, bir müşteri bilekliği kırıldığında bize getiriyor. İnternetten alınan bilekliğin içini kestiğimizde normalde bunların tutunması gereken 0,20 santim ile 0,40 santim arası bir yay vardır. Bu yayın içine normalde 2 gram altın koyuluyor. Ancak bazı arkadaşlar altın koymuyorlar iki sıra bakır koyuyorlar. O zaman 2 gram altın değerine geliyor. İnsanlar 2 gram bakırı altın değerinde alıyorlar" dedi.  

Kuyumculardan önemli uyarı İnternetten satışlara dikkat...

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Kırşehir’de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışveriş yoğunluğu sürüyor. Kuyumcu Ahmet Durukan, Sevgililer Günü için altın alışverişlerini internetten yapan vatandaşları uyardı. Durukan, "Biliyorsunuz insanlar internetten pırlanta satışı yapıyor. Pırlanta gönderiyor hangi taş olduğunu küçük harflerle yazıyor. İnsanlar bunu okuyamıyor ve gönderilen taşlarda hep sıkıntı yaşıyorlar. Bizim sektörümüz o kadar tehlikeli bir sektör ki hırsızı, kalpazanı ve dolandırıcısı gelir bizi bulur. Yani çok zor bir meslek ile uğraşıyoruz . Sevgililer Gününde bütün dolandırıcılar bizim mesleğe odaklandı. Bu piyasada en çok karşılaştığımız olay, bir müşteri bilekliği kırıldığında bize getiriyor. İnternetten alınan bilekliğin içini kestiğimizde normalde bunların tutunması gereken 0,20 santim ile 0,40 santim arası bir yay vardır. Bu yayın içine normalde 2 gram altın koyuluyor. Ancak bazı arkadaşlar altın koymuyorlar iki sıra bakır koyuyorlar. O zaman 2 gram altın değerine geliyor. İnsanlar 2 gram bakırı altın değerinde alıyorlar. O nedenle internetten alışveriş yapan vatandaşlarımız dikkat etsin. Altın alışverişlerini bildikleri ve güvendikleri yerden yapsınlar" diye konuştu.

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Sevgililer Gününün fırsata çevrilmemesi gerektiğini kaydeden Durukan, "Bazı markalar çok pahalı, ona da karşıyız. Yani Sevgililer Gününde insanlara ekonomik bir şekilde altın, pırlanta satılması gerekiyor. Çalıştığımız firmalar ve biz bunu politika edindik. Sevgililer Günü çok güzel bir gün. Her evde aşk, mutluluk olsun diyoruz. Değerli taşlarımızın hepsinde indirim var. Bu vesileyle vatandaşlarımızın 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Sevgililer Günü#Altın Alışverişi#Dolandırıcılık

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