Kuyumculara yetki belgesi şartı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptıkları düzenlemeyle yeni dönemde kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacağını belirterek, “Kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021’e kadar yetki belgesi almaları gerekiyor” dedi. Taslakta kuyumcu açmak için 500 gram altını kamu bankalarına teminat olarak yatırma şartının yayımlanan yönetmelikte yer almadığı dikkat çekti.

KAYIT DIŞI ÖNLENECEK

Kuyum sektörüne yönelik düzenlemenin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde sektör temsilcilerinin görüş ve katkıları alınarak hazırlandığına işaret eden Pekcan, “Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin arttırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” dedi. Yeni dönemde kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacağını vurgulayan Pekcan, faaliyette olan işletmelerin 31 Aralık 2021’e kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerektiğini kaydetti. Bakan Pekcan, yetki belgesinin, işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verileceğini ifade etti. Yetki belgesi verilmesinde meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti olması gibi şartların bulunduğu bilgisini veren Pekcan, “Yetki belgesi için ustalık belgesi sahibi olma şartı aranacak” dedi.

İMİTASYONA YASAK GELDİ

Kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünlerin kuyum işletmelerinde bulundurulmayacağını ve satılmayacağını belirten Pekcan, böylelikle tüketicide yanlış algı yaratılmasının önüne geçileceğini ifade etti. Getirilen düzenlemeyle her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verileceği, kuyum işletmesinin yanıltıcı bilgi veremeyeceği, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamayacağı ve kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyeceği hususlarının kurala bağlandığını aktaran Pekcan, kurallara aykırı hareket edenlere idari yaptırım uygulanacağını kaydetti.

YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Kuyum ticaretinin kontrolünün sağlanması için Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacaklarını belirten Pekcan, “Yetki belgesi verilmesi, ve iptal edilmesi bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek” dedi. Pekcan, yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde yetki belgesinin iptal edileceğini, iki yıl süreyle bu belgenin verilmeyeceğini ifade etti.

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