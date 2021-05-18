MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKuyu malzemesi satın alınacak
GeriEkonomi Kuyu malzemesi satın alınacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 18.05.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Kuyu malzemesi satın alınacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuyu malzemesi satın alınacak

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü’nce kuyu malzemesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kartal Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakleri Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi