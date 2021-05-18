Kuyu malzemesi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kartal Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakleri Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara