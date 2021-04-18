Sonu gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor... Kuyruk 20 kilometreyi aÅŸtÄ± YoÄŸunluk oluÅŸtu

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Ä°hracat yÃ¼klerini teslim edecekleri adreslere gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±rlar, Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

GÃ¼rcistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan baÅŸlayarak KemalpaÅŸa, Hopa ve Arhavi ilÃ§e merkezine kadar uzanan tÄ±r kuyruÄŸu, 20 kilometreyi aÅŸtÄ±.

AA muhabirinin Sarp MÃ¼lki Ä°dare AmirliÄŸinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, son 15 gÃ¼nde kapÄ±dan yurt dÄ±ÅŸÄ±na, gÃ¼nlÃ¼k ortalama 550-600 tÄ±r Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapÄ±yor.

GÃ¼mrÃ¼kteki geÃ§iÅŸlerde herhangi bir aksama yaÅŸanmazken tÄ±r kuyruÄŸuna ihracattaki artÄ±ÅŸ ile bazÄ± Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geÃ§iÅŸ belgesinin (dozvola) temininde yaÅŸanan gecikmenin neden olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Â AA muhabirinin Sarp Mülki Ä°dare AmirliÄŸinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, son 15 günde kapÄ±dan yurt dÄ±ÅŸÄ±na, günlük ortalama 550-600 tÄ±r çÄ±kÄ±ÅŸ yapÄ±yor.

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