Kuveyt Havayolları personel çıkardı

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını ve dünyadaki birçok ülkenin uçuşlara kısıtlama getirmesi nedeniyle ticari faaliyetlerin olumsuz etkilendiği belirtildi.



Şirketin söz konusu mali kriz ve zorluklarla başa çıkma planı çerçevesinde 1500 yabancı çalışanın işine son verildiği ifade edildi.



Arap Para Fonu 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, devlet desteği olmaması durumda dünyadaki hava yolu şirketlerinin yüzde 85'inin iflas riski ile karşı karşıya olduğunu bildirmişti.