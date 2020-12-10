Kütahya’ya 2 milyar lira yatırımla yeni fabrika

Seramik sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip NG Kütahya Seramik, 8’inci fabrika için kolları sıvadı. Öz sermayesiyle yaklaşık 2 milyar TL’lik bedel ile Kütahya’da gerçekleştirilecek yeni yatırım, 29 Ekim 2021’de ilk etabı devreye alındığında, 300 kişilik istihdam yaratacak.

Yatırım tamamlandığında istihdam sayısı bine çıkacak. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, pandemi döneminde yüzde 100 kapasite ile üretim gerçekleştirmelerine rağmen, yurtiçi ve yurtdışı odaklı talepler karşısında yeni fabrika yatırımı kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırımla, 3 etap halinde tamamlanacak yeni fabrikanın baştan sona Endüstri 4.0 teknolojisi kullanarak üretim yapan Türkiye’nin ilk fabrikası olacağını söyleyen Güral, “Tek çatı altında üretim yapan Türkiye’nin en büyük seramik fabrikasına imza atıyoruz” dedi. Önümüzdeki ay temel atacaklarını belirten Güral, “Endüstri 4.0 teknolojisini kullanacağımız için daha çok mühendise ihtiyacımız olacak.

Şimdiden iş görüşmelerine başladık. Yatırımızın 2’nci etabını 29 Ekim 2022’de, 3’üncü etabını 29 Ekim 2023 tarihinde devreye alacağız. 110 bin metrekarelik kapalı alanda, günlük 22 bin metrekarelik kapasiteyle üretim yapacak olan fabrikamız, teknolojik üstünlüğü ile Türkiye’de ve dünyada ilklere sahne olacak. Seramik sektöründe Endüstri 4.0’a geçiş yapan Türkiye’de ilk, dünyada 5’inci şirket olarak anılacak olmanın heyecanı içerisindeyiz” diye konuştu.