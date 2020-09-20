Kütahya’da tiyatro okulu kuracaklar

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Türkiye’nin de yakından tanıdığı girişimci bir ailenin kızı. “Toprağa dayalı bir sektörün çocuklarıyız biz” diyerek kendini tanımlayan Sürmeli, şunları anlattı:

“Çinicilikle başlayan öykü, endüstrileşme ve sanayileşmeye döndü. Benim ailem kereste ve madencilikle başlamış bu işlere. Daha sonrasında porselen, seramik ve turizmde karar verdik. Ben 3. kuşağın temsilcisiyim. Kuzenler-kardeşler hep beraber çalışıyoruz. Doğduğun topraklara hizmet gibi bir bilincimiz var. Marka değerini oluşturduk ve hem Türkiye’de hem de dünyada bilinen bir marka olduk. Şehrin ismiyle var olan bir firma olduk. Bizler için bu çok önemli. Pandemi nedeniyle çok zor bir dönemden geçtik. Ama çalışmaya ara vermeden devam ettik. Çok başarılı bir ekibimiz var. Fırınların kapatılması mümkün olmuyor işi doğası gereği. İşler şimdi daha yolunda gidiyor.

HER YERDE KADINLAR VAR

5 kişilik Kütahya Porselen Yönetim Kurulu’nda 3 kadın üyeyiz. Her branşta kadınlar var. Yükleme yapan da var, forklift kullanan da. Beyaz yakalılarda da kadınlar fazla. Birçok fabrika müdürümüz, ajans müdürümüz kadın. Hepsi hak ederek bu görevlere geldiler. Ben hep kadınların desteğini hissettim, birbirimizi motive eden bir çalışmanın içinde olduk.

78 BİN EURO DESTEKLİ PROJE

Kurulda da çok kuvvetli bir yapıya sahibiz. Kendi sektörlerini çok iyi temsil eden iş insanları var. İyi çalışmalar yaptık. Herkes hak ettiği için burada. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan biri “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı”nda yer almak oldu. Geleceğin insanına yakışır işler bağlamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde cinsiyet eşitliği temelli girişimci ekosistemi oluşturmak istiyoruz. 12 aylık bir proje olacak. Toplamda 87 bin Euroluk bir projeden bahsediyoruz. Biz de 78 bin Euro destek alacağız. Hem öğrencileri hem de kadınlarımızı bu çalışmaya dahil etmek istiyoruz.

DEKOR VE KOSTÜMLERİ DE KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ

Fulya Topçuoğlu hocamızın yürüttüğü bir tiyatro okulu projesi var. Kendisinin senaryolaştırdığı bir projesi de var. Pandemi süreci birçok projemizin askıya alınmasına neden oldu. Ama bu çalışmada ısrarlıyız. Bir tiyatro kuracağız. Daha önce de öğrencilerden kurulu bir grubumuz vardı. Buradan elde edeceğimiz gelirle de, kostüm ve benzeri şeyleri üreteceğimiz bir atölye kuracağız. Belki daha sonra bir şehir tiyatrosuna dönüştüreceğiz. Dekorları ve kostümleri de kendi atölyemizde üreteceğiz. Bu hayalimiz devam ediyor.

ZAMANI DURDURDUK

Ayrıca “Zaman dursun, Kütahya okusun” diye bir projemiz var. Bir AVM’de akşam 8 ile 9 arasında oturduk ve bir saat kitap okuduk. Amacımız AVM’ye gelenlerin dikkatini çekmekti. Bunda da başarılı olduk. Mavi kapak projesiyle, ulaşabildiğimiz insanlara ulaştık. Finansal okur yazarlık eğitimleri ve Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ne destek çalışmaları da projelerimiz arasında yer aldı.” Soldan sağa: Sibel Koyuncuoğlu Aktan, Fulya Topçuoğlu Ünal, Semra Sarıışık Tozaraydın, Sema Güral Sürmeli, Nuran Bağırgan, Şule Arslan Ozan, Şule Özbek İri

TOBB KÜTAHYA KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?



Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal: Eğitim fakültesi dekan yardımcısıyım. Çok güzel bir ekibimiz ve dikkate değer bir sinerjimiz var. Kütahya’da kadınların gücünü harekete geçirmek için böyle bir ekibe ihtiyaç vardı. Birçok proje yaptık ve yapacağız. Kadınları daha etkin hale getirmek ve kızlarımızın gelişimine katkı sunmak için çaba sarf ettik. Üniversite bünyesinde yürüttüğümüz bir tiyatromuz var. Tiyatro okulu ve tekstil atölyesi projesini de buna paralel olarak yürütüyoruz. Proje gerçekleştiğinde dışarıya da satış yapma imkanımız olacak. Ayrıca 30 öğrenciye girişimcilik eğitimi vermek istiyoruz. Bu 30 öğrenci de 20 arkadaşına verecek bu eğitimleri. Böyle bir zincir oluşacak.

Nuran Bağırgan: Bir inşaat şirketinin ortaklarındayım, üniversitede öğretim üyesiyim. Eşimle beraber mezun olduktan sonra Kütahya’ya yerleşmeye karar verdik. Aile durumumuz iyiydi. Ancak biz kendi işimizi kurmak istedik ve bir inşaat şirketi kurduk. Sıfırdan başladık ve 1992’den bu yana inşaat yapıyoruz. Aynı zamanda inşaat mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim.

Sibel Koyuncuoğlu Aktan: Kütahya Simav’ı temsilen buradayım. İnşaat mühendisliği yapıyorum. Eşim ve oğlumla beraber Aktan mimarlık mühendislik isimli bir firmamız var. Ayrıca aile şirketimiz Koyuncuoğlu Şirketi’nin yönetim kurulundayım. Nafi (Güral) Bey’in Simav’a ziyareti sırasında, “Buraya bir termal bir tesis yapılacaksa bunu senden bekliyorum” demesi üzerine, termal işine de girdim ve bölgede bir otel yatırımı yaptık. Simav’da bir çok çalışma yapıyoruz. Kadınları toplayarak, bir annenin alması gereken tedbirleri anlatarak, onların çocuklarıyla ilişkilerinde bir farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca Simav’da ticaret odasıyla birlikte, belediyenin yardımlarıyla bir yer bulduk. Kadınlar burada ürettiklerini satıyor. Standlarını hazırladık ve ürettiklerini sattıklarına imkan sağladık.

Şule Arslan Ozan: Eczacıyım. Bağkur eczacısı olarak başladım, hastane eczacılığı yaptım. Tavşanlı’da kendi eczanemi açtım. 29 yıldır da eczacılık yapıyorum. Kurulda da uzun süredir çalışıyorum. İki çocuk annesiyim. Oğlum moda tasarımcısı. Şimdi ona destek olmaya çalışıyorum. Her daim kadınlarla çalışmaya dikkat ediyorum.

Şule Özbek İri: Denizbank’ta çalışıyorum. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesiyim. Kadın girişimcilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. 30 yıllık bankacıyım, 11 yıldır da yöneticilik yapıyorum. Burada kadınlarla bir arada olmaktan mutluyum, kadınlarımızın hepsi rol model.

BASKI ELEMANLARI DIŞINDAKİ TÜM ÇALIŞANLAR KADIN

Semra Sarıışık Tozaraydın: Kütahya Ekspres Gazetesi’nin sahibiyim, ben ikinci nesilim. 65. yılımıza girdik. Kurucusu babam. Aile olarak gazetenin her alanında devam ediyoruz. Ayrıca Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın tek kadın meclis üyesiyim ve TOBB delegesiyim. TOBB’un basın yayın komisyon başkanlığını da yapıyorum. Kütahya’da 50 yılı geçen şirketler arasında bizim gazetemiz de var. Övünerek söylüyorum ki, baskı elemanlarımız dışındaki tüm çalışanlarımız kadın.



