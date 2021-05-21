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HaberlerEkonomi HaberleriKütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 21.05.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verecek

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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verecek

Mülkiyeti Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve ilanda her türlü vasıfları yazılı 59 adet vakıf taşınmazlarının, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralaması yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın  ilgili hükümleri uyarınca  Açık Teklif Usulü yapılacak olup Kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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