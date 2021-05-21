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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verecek
Mülkiyeti Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve ilanda her türlü vasıfları yazılı 59 adet vakıf taşınmazlarının, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralaması yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü yapılacak olup Kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacak.
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