Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü yapılacak olup Kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacak.

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