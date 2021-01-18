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Ekonomi
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak
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Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, sürekli  işçi  kadrolarına  ilişkin  ilan,  İş-Kur  internet  sitesi  üzerinden  yayımlanacak  olup, başvuru   şartlarını   taşıyan   adaylar,   başvurularını   İş-Kur   internet   sitesinden   18.01.2021   - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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