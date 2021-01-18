Son Güncelleme:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak
Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle