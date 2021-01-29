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HaberlerEkonomi HaberleriKütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek
GeriEkonomi Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 29.01.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek

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Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek
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Mülkiyetleri/tasarrufları Kütahya Belediyesine ait ilanda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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