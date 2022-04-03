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Kuşadası'ndan Sisam'a 2 yıl sonra ilk feribot seferi yapıldı

#Aydın#Kuşadası#Sisam
Kuşadasından Sisama 2 yıl sonra ilk feribot seferi yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, pandemi nedeniyle Yunanistan'ın turistik adası Sisam'a (Samos) 2 yıldır yapılamayan feribot seferleri kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeniden başladı. Kuşadası Limanı'ndan 'Sea Star Rhodes' isimli katamaran 19 yolcusuyla Sisam'a hareket etti.

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Kuşadası ile Yunanistan'ın Sisam ve Patmos adaları arasında haftanın 2 günü karşılıklı olarak yapılan feribot seferlerinde pandemi nedeniyle 2 yıldır uygulanan kısıtlama geçen 7 Şubat ayında kaldırıldı. Kararın ardından Kuşadası'ndan Sisam'a ilk feribot seferi bugün yapıldı. Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaşan 'Sea Star Rhodes' isimli katamaran, 19 yolcusuyla Sisam'a hareket etti. Feribot seferlerinin yeniden başlamasının Kuşadası'nda deniz turizmine hareket getirmesi bekleniyor.

Kuşadasından Sisama 2 yıl sonra ilk feribot seferi yapıldı

Uzun bir aradan sonra tekrar Sisam'a gittiği için çok mutlu olduğunu belirten Binali Dikme, "Eşimle birlikte yurt dışında yaşıyoruz. Kısıtlama nedeniyle 2 yıldır Sisam'a gidemiyorduk. Seferlerin yeniden başlamasına çok sevindik" dedi.

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Kuşadası'nda esnaflık yapan Şaban Şenok ise, "Feribot seferlerinin başlamasını iki taraf da özlemle bekliyordu. Feribot turları, ekonomik açıdan hem Kuşadası'na hem de Sisam'a önemli katkı yapacak. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş da "Sisam'a nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenleyeceğiz. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracağız. Turizmciler olarak 2 yıldır çok zor günler geçiriyorduk. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum" diye konuştu. 

Kuşadasından Sisama 2 yıl sonra ilk feribot seferi yapıldı

 

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#Aydın#Kuşadası#Sisam

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