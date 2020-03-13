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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:25,Son Güncelleme:/

Kuşadası'na 375 turist geldi

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Kuşadası'na 375 turist geldi
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Turistler, termal kameradan geçerek ilçeye giriş yaptı.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na 375 turisti taşıyan Malta bandıralı gemi yanaştı.

"Celestyal Crystal" gemisinden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 375 turist, termal kameralardan geçti.

Turistlerin kullanacağı tur otobüsleriyle limanın belirli bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Yolcuların bazıları Efes ve Meryemana Evi'ne giderken bazıları da şehir merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Koronavirüse karşı limanda tüm önlemlerin alındığını açıklayan Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün tesis ettiği kontrol noktasıyla gelen tüm kruvaziyer yolcularının termal kamera gözetiminden geçirilerek girişlerinin yapıldığını söyledi.

Güngör, "Yolcu terminalimiz ise sahip olduğu karantina odası ve uygulamış olduğu özel dezenfeksiyon yöntemleri ile bu sürece destek olmakta. Bir yandan gemi ile gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlarken bir yandan da kamu kurumlarımız ile her türlü sağlık önlemini almaktayız." ifadelerini kullandı.

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