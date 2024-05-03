‘Kuryelik’ özel güvenlik istihdamını zorluyor

Haberin Devamı

Her sektörde yaşanan istihdam sorununun kendilerini de etkilediğini söyleyen Turgay Şahan, “Çoğu alanda ortalama çalışma süresi istediğimiz seviyelerde değil. Anadolu’da şu an ciddi bir sorun yok ama Marmara Bölgesi’nde 8 bin özel güvenlik personeli açığı var. Gençleri istihdama katmakta zorlanıyoruz. Bize uygun adaylar kurye olmayı tercih ediyor. Gençler sıcak paranın olduğu yeri seçtiği için bu alanda zorlanıyoruz” dedi.

ÖZLÜK HAKLARI İÇİN TALEP

İstihdam sorununda özlük haklarındaki yetersizliğin önemli bir ağırlığa sahip olduğunu vurgulayan Turgay Şahan, “Özel güvenlik personelinin özlük haklarının bir şekilde iyileştirilmesi gerekiyor. Sonuçta bizler yardımcı kolluk görevindeyiz. En düşük ücretin asgari ücretin 1.5 çarpanı olmasını talep ediyoruz. Ayrıca silah tazminatı, fazla mesai çarpanı ve hizmet süresinin polis ve askerde olduğu gibi yıpranma payı ile hesaplanmasını istiyoruz” dedi. Şahan, site yönetimlerinin de aidatlardaki payı yüzünden güvenlik harcamalarında oldukça titiz olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

GÜVENLİK ORGANİZASYONA ÖZEL OLARAK SEÇİLMELİ

-Futbol maçları gibi organizasyonlarda görevlendirilen bazı güvenlik personelinin daha dikkatli seçilmesi gerektiğini söyleyen (GÜSOD) Başkanı Turgay Şahan, “Bazen şirketler mecbur kalıp, o organizasyonlarda çalışmaması gereken personelleri görevlendirebiliyor. Ancak bunun kesinlikle organizasyonun niteliğine göre seçilmesi lazım. Bu da personel yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yakın zamanda uygulanmaya başlanan sağlık kontrolü şartı bu sorunu bir miktar çözecektir” dedi.