Kurumlar Vergisi’nde yeni dönemin detayları

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İşte yeni tebliğ ile gelen önemli değişikliklerden bazı başlıklar...

Mükelleflerin ödeyecekleri Kurumlar Vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10’undan aşağı olamayacak.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2025 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin ise söz konusu takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına asgari kurumlar vergisi uygulanacak.

Geçici vergi dönemlerinde de asgari kurumlar vergisi hesaplaması yapılacak.

Yeni işe başlayanlardan üç yıl asgari vergi alınmayacak. Mevcutta yatırım teşvik belgesi olan mükelleflerin hakları korunacak.

İştirak kazançları, emisyon primi, teknokent kazançları ve serbest bölge kazanç istisnaları ile AR-GE ve tasarım indirimleri kapsam dışında olacak.

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Yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul gelirleri, asgari vergiye tabi tutulacak, gayrimenkul gelirleri dışındaki istisna kapsamındaki gelirleri asgari vergiye tabi olmayacak.

Yap-işlet-devret modeli ile elde edilen kazançlara yüzde 30 Kurumlar Vergisi uygulanacak

Türkiye’nin büyük yatırımlarından elde edilen kazançlara da artırımlı Kurumlar Vergisi uygulanacak. Bu vergi oranı reel sektör için yüzde 25, banka ve finans kurumlarında yüzde 30, ihracat yapan firmalarda yüzde 20, halka açık şirketlerde yüzde 23, imalatçılarda yüzde 24 olacak.

Banka ve finans kurumlarında olduğu gibi yap-işlet-devret modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 25 yerine yüzde 30 Kurumlar Vergisi alınacak.

Fon ve ortaklıklarının kazançlarının tamamı kurumlar vergisinden istisna tutuldu. Bu kapsamda 1 Ocak 2025’ten itibaren elde edilecek kazançlar için bu istisna kâr dağıtım şartına bağlanıyor. İstisnadan faydalanılabilmesi için gayrimenkul gelirlerinin yüzde 50’sinin dağıtılması gerekecek. Böylece, istisna kazancın yüzde 50’si ortaklara dağıtıldığında kâr paylarını alanlardan gelir ve kurumlar vergisi alınacak.

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Halen serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamı, üretilen ürünlerin yurt içine ya da yurt dışına satılıp satılmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Ayrıca taşınmaz satışlarından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası da aynı tarihte kaldırıldı. Yine bu tarihten önce elde edilen taşınmazlar için istisna oranı yüzde 50 yerine yüzde 25 olarak uygulanacak.

HİZMET İHRACINA İNDİRİM ARTTI

Değişiklikle 1 Ocak 2023’ten itibaren elde edilen yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların tamamının, beyanname verilme tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartı getirildi. Bu kazançlar üzerinden beyannamede indirim konusu yapılabilecek oran da yüzde 50’den yüzde 80’e yükseltildi.